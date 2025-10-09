Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 17:52

UE saúda acordo de paz entre Israel e o Hamas e diz estar empenhada na “reconstrução da Palestina”

Paula Pinho, porta-voz principal da Comissão Europeia, disse que os países da União Europeia estão empenhados em ajudar na reconstrução da Faixa de Gaza, após Israel e o Hamas terem chegado a acordo sobre a primeira fase do processo de paz iniciado por Donald Trump.

