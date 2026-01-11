Sábado – Pense por si

Vídeos
11 de janeiro de 2026 às 15:00

Prisioneiro libertado na Venezuela reencontra família e descobre que Maduro foi capturado

Diógenes Angulo foi libertado da prisão e voltou a abraçar a família, sem saber ainda que Nicolás Maduro tinha sido afastado do poder dias antes. A sua libertação acontece num contexto de libertações de presos políticos que o governo venezuelano diz visar a “pacificação” do país, após pressão dos Estados Unidos.

