11 de janeiro de 2026 às 14:00

Noivos entre as vítimas mortais após explosão de botija de gás no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na capital paquistanesa, Islamabad, depois da explosão de uma botija de gás numa casa onde decorria um casamento. A explosão provocou o colapso parcial do edifício enquanto os convidados dormiam.

