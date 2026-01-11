Sábado – Pense por si

11 de janeiro de 2026 às 13:28

EUA lançam novos ataques na Síria

Os Estados Unidos realizaram uma nova vaga de ataques aéreos contra alvos do Daesh na Síria, em retaliação a uma emboscada que matou dois soldados norte-americanos e um intérprete civil. As operações fazem parte da resposta da administração Trump ao ataque ocorrido em Palmyra no mês passado.

