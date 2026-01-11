Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de janeiro de 2026 às 13:48

Marcelo considera voto antecipado um "avanço em democracia"

Marcelo Rebelo de Sousa já exerceu, antecipadamente, o seu direito de voto. O Presidente da República, que está na reta final do seu mandato, lembrou que cada voto pode fazer a diferença para a decisão das eleições presidenciais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente