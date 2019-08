A carregar o vídeo ...

Está a ser um início de época particularmente azarado para o Liverpool no que toca aos guarda-redes. Depois da bizarra lesão de Alisson frente ao Norwich, agora foi Adrián a ser vítima de um momento insólito. Depois da Supertaça Europeia, em que o espanhol brilhou ao defender um penálti que permitiu a conquista do troféu, um adepto dos reds invadiu o campo e atirou-se de carrinho para a zona onde os jogadores festejavam, atingindo o guardião no tornozelo. Jürgen Klopp já disse que Adrián está em dúvida para o jogo no reduto do Southampton, com o treinador a poder ter de recorrer a Andy Lonergan, guarda-redes de 35 anos que assinou um contrato de curta duração com o Liverpool... depois da lesão de Alisson. [Vídeo: Twitter]

18:20

Tudo acontece ao Liverpool: lesão de Adrián provocada por um... adepto Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.