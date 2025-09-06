Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de setembro de 2025 às 14:51

Tubarão mata surfista nos arredores de Sydney

Um homem, de 57 anos, foi mortalmente atacado por um tubarão em Long Reef Beach, nos arredores de Sydney, na manhã deste sábado. Apesar dos esforços de colegas e serviços de emergência, sucumbiu a ferimentos catastróficos. As autoridades fecharam as praias próximas e ativaram drones, jetskis e helicópteros para vigiar possíveis perigos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30