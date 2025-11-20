Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 21:48

Trump vai receber Zohran Mamdani na Casa Branca

O novo presidente da câmara de Nova Iorque afirmou que se reunirá com o presidente norte-americano. O encontro tem como objetivo "discutir a crise de acessibilidade na cidade e defender as prioridades dos nova-iorquinos".

