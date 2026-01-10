Sábado – Pense por si

10 de janeiro de 2026 às 15:30

Repórter Sábado: Militar da Força Aérea morre em acidente na base militar de Ovar

Afonso Canoa tinha 21 anos e participava na manobra de reboque de um helicóptero. O incidente aconteceu há mais de um ano. A família do militar exige saber o que realmente aconteceu. Uma reportagem para ver esta noite, às 22h40 no NOW.

