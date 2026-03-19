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19 de março de 2026 às 13:37

André Ventura afirma que havia acordo para eleições dos órgãos externos e acusa governo de "vitimização"

Primeiro-ministro e o secretário-geral do PS reuniram-se na quarta-feira ao final da tarde para discutir o impasse nas eleições para os órgãos externos do Parlamento.

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