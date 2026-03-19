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19 de março de 2026 às 13:58

Nuno Melo apela ao diálogo para que "interesse nacional" se sobreponha às "dinâmicas político-partidáridas"

O líder do CDS-PP acrescenta que o Presidente da República, António José Seguro, "valoriza muito a estabilidade como fator que é determinante para que se resolvam problemas concretos dos portugueses". "Um dado muito importante para mim também", garante.

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