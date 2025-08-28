Sábado – Pense por si

28 de agosto de 2025 às 12:03

Trump quer enviar a Guarda Nacional para algumas cidades. Mas os crimes violentos estão mesmo a aumentar?

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou enviar militares para as ruas de Chicago, Nova Iorque ou Seattle, tal como fez em Washington, com o objetivo de combater o crime. Mas o que dizem os dados sobre os crimes violentos nestas cidades?

