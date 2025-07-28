Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de julho de 2025 às 13:57

"Trump pensou que podia mudar o jogo, mas não vai conseguir", diz Guilherme W. d’Oliveira Martins sobre acordo comercial

O fiscalista destacou ainda a aliança entre o Canadá e o bloco europeu, que pode "fazer frente aos Estados Unidos".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana