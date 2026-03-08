Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 15:05

Trump participa em cerimónia de repatriamento de seis soldados norte-americanos mortos na guerra no Médio Oriente

O presidente dos EUA, Donald Trump, marcou presença, sábado, na cerimónia de repatriamento dos restos mortais de seis soldados norte-americanos, mortos num ataque com drone no Kuwait durante o conflito no Médio Oriente.

