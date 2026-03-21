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21 de março de 2026 às 13:20

Ofensiva vai escalar: Israel anuncia nova fase da guerra com o Irão

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que os ataques contra o Irão vão aumentar “significativamente” nos próximos dias, numa escalada direta do conflito com apoio dos Estados Unidos.

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