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21 de março de 2026 às 14:23

Rui Borges: "Apelamos e acreditamos que os selecionadores tenham bom senso..."

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Alverca (18h), Rui Borges foi questionado sobre a chamada de vários jogadores do Sporting às seleções nacionais, nomeadamente Luis Suárez.

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