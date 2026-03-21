Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de março de 2026 às 13:53

Alerta máximo no Havai: barragem pode ceder a qualquer momento

A tempestade provocou inundações históricas na ilha de Oahu, com autoridades a alertar para o risco de colapso de uma barragem de 120 anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)