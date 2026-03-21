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21 de março de 2026 às 15:08

Repórter Sábado: Esquema de burla deixou centenas de famílias sem casa e sem dinheiro

José Cardoso, tem um vasto cadastro criminal, tendo já cumprido pena pelo crime de tráfico de pessoas. O Repórter Sábado encontrou este homem que continua a agir de forma impune, de norte a sul do país. Uma reportagem para ver esta noite no NOW às 21h40.

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