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21 de março de 2026 às 12:51

Incêndio em fábrica na Coreia do Sul faz pelo menos 10 mortos

Um incêndio, possivelmente provocado por uma explosão, matou pelo menos 10 pessoas numa fábrica em Daejeon. O fogo alastrou rapidamente e deixou dezenas de feridos, alguns em estado grave.

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