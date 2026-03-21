Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de março de 2026 às 14:22

Rui Borges: "Renovação? Estou super tranquilo"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Alverca (18h), Rui Borges foi questionado sobre a renovação do contrato.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)