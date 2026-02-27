Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 14:25

Repórter SÁBADO: Centenas de influencers promovem casinos online ilegais em troco de somas milionárias

Centenas de influencers estão a promover casinos ilegais em Portugal a troco de somas milionárias. É um mercado sem controlo, onde até uma criança pode abrir facilmente uma conta. Muitos clientes queixam-se de não conseguirem levantar os prémios de jogo. É um faroeste onde os jogadores compulsivos estão ainda mais desprotegidos. É uma investigação do Repórter SÁBADO, para ver amanhã, às 22h40, no NOW.

