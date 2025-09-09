Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 15:07

Trump: “Não sei porque é que Chicago não nos telefona a dizer: ‘Por favor, ajudem-nos'”

O presidente norte-americano voltou a ameaçar enviar tropas para Chicago, afirmando que vão "consertar" a cidade. As declarações foram feitas durante um discurso perante a Comissão para a Liberdade Religiosa.

