10 de janeiro de 2026 às 15:00

Trump diz que os EUA vão agir em relação à Gronelândia “quer eles gostem ou não”

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos tomarão medidas sobre a Gronelândia, território autónomo da Dinamarca, alegando que a ilha é crucial para a segurança e que deve ser protegida de influências de Rússia ou China.

