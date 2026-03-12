Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 19:41

Homem embate com carro em sinagoga no Michigan. Suspeito foi morto a tiro pelas autoridades

Um homem embateu com um carro contra a sinagoga 'Temple Israel' nos subúrbios de West Bloomfield, no Estado do Michigan, EUA, na tarde desta quinta-feira. O veículo deflagrou em chamas depois de embater contra o edifício. O suspeito foi morto a tiro no local pelas autoridades.

