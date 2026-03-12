Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 22:55

Tornados deixam rastro de destruição em Illinois

Nesta quarta-feira, as autoridades informaram que, grandes tempestades provocaram tornados que mataram pelo menos duas pessoas e destruíram vários edifícios em Illinois, nos EUA.

