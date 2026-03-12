Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 21:31

"Estado não quer estar a enriquecer à custa da guerra", garante ministro da Economia

"Posso garantir que o governo está muito atento ao que está a acontecer", afirmou Manuel Castro Almeida, em entrevista ao NOW, acrescentando que que o País não será afetado por escassez de gasolina.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana