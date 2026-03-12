Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 22:55

Israel afirma que atacará o Hezbollah “até que o objetivo seja alcançado”

Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, afirmou que continuarão a atacar o Hezbollah, no Líbano, continuamente e persistentemente até que o grupo seja desarmado.

