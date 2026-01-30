Sábado – Pense por si

30 de janeiro de 2026 às 11:11

Trump diz que novo documentário sobre Melania ”traz de volta um glamour que já não se vê”

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, tem um novo documentário, sobre os 20 dias que antecederam a reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA. O filme foi apresentado esta quinta-feira, no Kennedy Center, em Washington D.C.. Questionado pelos jornalistas, Trump disse que gostou da obra que que esta “traz de volta um glamour que já não se vê”.

