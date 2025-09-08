Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 15:36Associated Press

Trump diz que não vai entrar “em guerra” com Chicago nem com outras cidades americanas

O presidente dos EUA, Donald Trump, negou estar a entrar “em guerra” com Chicago, depois de ter publicado uma imagem nas redes sociais onde aparece com a cidade aparece em chamas em fundo e a ser sobrevoada por helicópteros.

