04 de março de 2026 às 07:08

Trump diz que iranianos são “loucos” e “doentes mentais”

Segundo o líder norte-americano, se os Estados Unidos, juntamente com Israel, não tivessem atacado o Irão “teríamos tido uma guerra nuclear e eles teriam destruído muitos países”.

