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21 de março de 2026 às 10:30

Valência despede-se das ‘Fallas’ com queima de esculturas e fogo de artifício

A cidade de Valência encerrou, esta sexta-feira, as ‘Las Fallas’, uma das maiores festas de Espanha, com a queima de centenas de esculturas gigantes em madeira e papel. A tradição, conhecida como “cremà”, simboliza renovação e marca o fim das celebrações.

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