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21 de março de 2026 às 11:01

BTS iluminam céu de Seul em espetáculo com drones

Os BTS foram homenageados, esta sexta-feira, com um espetáculo de cerca de 2 mil drones que desenharam os seus rostos no céu de Seul, Coreia do Sul. A iniciativa assinala o regresso do grupo com um novo álbum, após quatro anos de pausa.

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