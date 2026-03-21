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21 de março de 2026 às 10:15

O momento em que um fragmento de míssil atinge Cidade Velha de Jerusalém e provoca explosão

Um fragmento de míssil atingiu a Cidade Velha de Jerusalém, esta sexta-feira, provocando uma explosão junto a uma das entradas de um complexo religioso. Segundo as autoridades de Israel, os destroços terão tido origem num ataque iraniano.

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