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21 de março de 2026 às 12:49

Hollywood cobre de flores estrela de Chuck Norris

A estrela de Chuck Norris na Walk of Fame tornou-se local de homenagem, com fãs a deixarem flores e mensagens depois da notícia da sua morte.

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