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21 de março de 2026 às 11:40

Enviado especial do CM no Líbano obrigado a fugir após ataque israelita em Beirute

Diretor-adjunto do Correio da Manhã, Alfredo Leite, tem acompanhado no terreno o aumento da tensão.

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