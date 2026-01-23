Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de janeiro de 2026 às 13:14

Trump diz que está a resolver guerra na Ucrânia “pela Europa”

O líder norte-americano explicou que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia "não afeta tanto" os Estados Unidos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h