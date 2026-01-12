Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de janeiro de 2026 às 18:00Associated Press

Trump defende agente do ICE que matou Renee Good e diz que “mulher era muito violenta”

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu o agente da imigração que matou Renee Good dentro do carro, na quarta-feira, em Minneapolis, garantido que tem imunidade total e criticando do a vítima.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente