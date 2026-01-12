Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026

Polícia espanhola apreende 10 toneladas de cocaína escondida em carregamento de sal

A polícia espanhola divulgou, esta segunda-feira, imagens da maior apreensão de cocaína de sempre realizada por esta força policial em alto mar.

