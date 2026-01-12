Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 17:00Associated Press

Selena Gomez, Ariana Grande e Leonardo DiCaprio entre as estrelas que brilharam na passadeira vermelha dos Globos de Ouro

A gala de entrega dos Globos de Ouro decorreu no domingo à noite em Beverly Hills, no estado norte-americano da Califórnia, juntando as principais estrelas do cinema e da televisão.

