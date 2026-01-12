Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 17:34

“Estou muito emocionada”: Papa Leão XIV recebe María Corina Machado em audiência surpresa

O Papa Leão XIV recebeu, esta segunda-feira a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado. O encontro acontece na véspera da viagem da Nobel da Paz para os EUA.

