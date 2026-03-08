Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 12:51

Trump culpa o Irão por ataque a escola que matou 200 crianças iranianas

Donald Trump, presidente dos EUA, acusou o Irão de estar por trás da explosão numa escola que matou mais de 200 pessoas, a maioria crianças. No entanto, análises de especialistas e imagens de satélite indicam que a explosão poderá ter sido causada por um ataque aéreo norte-americano.

