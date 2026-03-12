Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 12:00

EUA divulgam vídeo de ataques contra aviões, barcos e camiões militares do Irão

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA divulgou, esta quarta-feira, um vídeo que mostra vários ataques americanos contra meios militares iranianos. Segundo os EUA, com a ajuda da Inteligência Artificial já foram atingidos mais de 5500 alvos iranianos.

