12 de março de 2026 às 10:12

Drone iraniano atinge edifício residencial de luxo no Dubai

Um drone iraniano atingiu um edifício residencial de luxo no Dubai, Emirados Árabes Unidos, na madrugada desta quinta-feira. Dois andares da Address Creek 2 Tower ficaram danificados, mas não há registo de vítimas.

