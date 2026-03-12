Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 10:51

"Foram lançados 17 drones": Equipa da CMTV em Arbil debaixo de fogo. Veja o vídeo

Alfredo Leite, diretor-adjunto do CM, está na capital do Curdistão iraquiano que está a ser alvo de vários ataques.

