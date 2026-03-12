Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 11:00

Exército israelita divulga vídeo que mostra ataques contra Beirute

Imagens divulgadas esta quinta-feira pelas Forças de Defesa de Israel mostram o que as autoridades israelitas dizem ser ataques contra a capital libanesa. Israel garantiu que “continua a realizar extensas ondas de ataques aéreos e marítimo” contra militantes do Hezbollah na região de Beirute.

