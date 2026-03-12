Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 10:48

O que são e para que servem as reservas estratégicas de petróleo?

Os stocks de emergência, a que os países podem recorrer em casos especiais, são libertados quando há uma disrupção da oferta no mercado. A jornalista do Negócios Carla Pedro explica o que são e para que servem.

