19 de setembro de 2025 às 15:46

Trump atira-se a Sadiq Khan: “É um dos piores presidentes de câmara do mundo”

No rescaldo da visita de Estado ao Reino Unido, Donald Trump, presidente dos EUA, disse que não se quis encontrar com o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, e considerou-o mesmo um “dos piores presidentes de câmara do mundo”.

