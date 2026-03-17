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17 de março de 2026 às 13:00

Ataque do Paquistão contra hospital em Cabul faz pelo menos 400 mortos

As autoridades do Afeganistão afirmam que pelo menos 400 pessoas morreram num ataque do Paquistão contra um hospital da capital afegã, na noite de segunda-feira. O Paquistão nega a acusação, afirmando que os ataques não atingiram nenhum local civil.

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