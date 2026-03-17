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17 de março de 2026 às 12:10

“Estaria morto em junho”: Trump revela diagnóstico de congressista da Florida

O presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu ao revelar, esta segunda-feira, que o congressista da Florida Neal Dunn tinha recebido o diagnóstico de uma doença terminal. O presidente explicou que após a intervenção dos médicos da Casa Branca, Dunn se encontra a recuperar.

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