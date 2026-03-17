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17 de março de 2026 às 11:44

Ataques aéreos israelitas destroem vários edifícios no sul de Beirute

O sul de Beirute, Líbano, foi alvo de vários ataques aéreos durante a madrugada de terça-feira. Vários edifícios ficaram destruídos, mas, segundo as autoridades, não há registo de feridos.

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